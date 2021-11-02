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Son dakika haber: Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika haberi... Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski eşi Ömer D. tarafından ateşli silahla vurulan ve sırtından bıçaklanan Meltem Layıker hayatını kaybetti.

Layıker, Karşıyaka'da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Layıker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ANKARA

Son dakika haber: Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Son dakika haber: Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başkent'te eski eş cinayeti

Başkent'te eski eş cinayeti

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