Son dakika haber: Başkentte eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika haberi... Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadın, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eski eşi Ömer D. tarafından ateşli silahla vurulan ve sırtından bıçaklanan Meltem Layıker hayatını kaybetti.
Layıker, Karşıyaka'da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Layıker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ANKARA