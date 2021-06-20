Başkentte düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişi yakalandı
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Başkentte düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da bir düğün konvoyunda aracından silahıyla rastgele havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bir düğün konvoyunda aracından silahıyla rastgele havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Cep telefonu kamerasıyla bir kişinin düğün konvoyunda aracını kullanırken silahla ateş açtığı anlar kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca vatandaşlar tepki gösterdi.

Bunun üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasından ateş açan kişinin B.Ö. olduğunu tespit etti.

Keçiören'deki evinde gözaltına alınan B.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başkentte düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişi yakalandı
Başkentte düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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