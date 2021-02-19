Son dakika haber... Başkentte doğal gaz patlamasının meydana geldiği binada inceleme sürüyor

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hasar gören dairede ve binada ekiplerin incelemesi sürüyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hasar gören dairede ve binada ekiplerin incelemesi sürüyor.

Harb-İş 1 Sitesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan Kenan İzvermez ile engelli kızı Dilara İzvermez tedavi altına alındı.

Binada ikamet edenler, geceyi komşularında ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerinde geçirdi.

Polis, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Başkent Doğalgaz, itfaiye ve Yenimahalle Belediye ekipleri, binadaki incelemelerini sabah saatlerinde de sürdürdü.

Yenimahalle Belediyesi Yapı Kontrol ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın yıkılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve Başkent Doğalgaz ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinlerinin evlerine girebileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan