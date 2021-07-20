Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu
Başkentte kurban keserken yaralanan acemi kasaplara hastanelerin acil servislerinde müdahale edildi.
Başkentte kurban keserken yaralanan acemi kasaplara hastanelerin acil servislerinde müdahale edildi.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara Şehir Hastanesinin acil servisinde acemi kasap yoğunluğu yaşandı.
Ankara'nın çeşitli noktalarında kurban keserken ya da kesilen kurbanların etini doğrarken kendilerini yaralayarak acil servise başvuran vatandaşlar, tedavileri ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Kurban kesimi sırasında boynuz darbesiyle kulağından yaralanan bir vatandaşın da ameliyata alındığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren