Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu
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Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Başkentte kurban keserken yaralanan acemi kasaplara hastanelerin acil servislerinde müdahale edildi.

Başkentte kurban keserken yaralanan acemi kasaplara hastanelerin acil servislerinde müdahale edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara Şehir Hastanesinin acil servisinde acemi kasap yoğunluğu yaşandı.

Ankara'nın çeşitli noktalarında kurban keserken ya da kesilen kurbanların etini doğrarken kendilerini yaralayarak acil servise başvuran vatandaşlar, tedavileri ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında boynuz darbesiyle kulağından yaralanan bir vatandaşın da ameliyata alındığı öğrenildi.

Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu
Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu
Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu
Başkentte acemi kasaplar hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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