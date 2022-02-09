Son dakika haber: Başkentte 8 kişinin yakalandığı narkotik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

ANKARA (İHA) - Başkentte 8 kişinin yakalandığı narkotik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

ANKARA Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda ve miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Keçiören, Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde uyuşturucu madde sağlayıp ticaretini yapan 10 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler 10 ayrı adreste gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonda yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3,92 gram eroin, 5,16 gram metamfetamin ile 114 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen ara yakalamalar ve ikamet aramalarında ele geçen suç unsurların toplamında ise, 814,77 gram uyuşturucu eroin maddesi, 108,84 gram uyuşturucu metamfetamin, 2,53 gram uyuşturucu skunk esrar maddesi, 124 adet sentetik ecza, 1 uyuşturucu madde içmede kullanılan aparat, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 11 bin 960 TL para ele geçirildi.