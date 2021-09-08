Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
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Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında, 12 yaş ve üstündeki çocukların tercihe bağlı aşılamaları devam ediyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında, 12 yaş ve üstündeki çocukların tercihe bağlı aşılamaları devam ediyor.

Kovid-19 aşılarında yaş sınırının, 12 ve üstündekilere çekilmesinin ardından isteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, aşıların uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine velileriyle gelen 12 yaş ve üstündekiler ilk doz aşılarını yaptırıyor.

Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor
Başkentte 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Fatih Demirci

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