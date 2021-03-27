Son dakika haber! Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son dakika haber! Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da dün meydana gelen hurda atölyesindeki yangında bir kişinin cansız bedeni gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Hurda atölyesinde çıkan yangında 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Hurda atölyesinde çıkan yangında 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ANKARA - Ankara'da dün meydana gelen hurda atölyesindeki yangında bir kişinin cansız bedeni gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ayyıldız Sanayi sitesinde hurda araç parçalama atölyesinde dün büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangın söndürme çalışmalarının ardından atölyede bugünkü incelemeler sürdürüldü. Yapılan incelemeler neticesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişinin 19 yaşındaki işçi Y.E.S. olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Dün yaşanan yangında olayın sıcaklığı ve yangına müdahale esnasında fark edilmeyen cesede bugün gün ışıyınca ulaşılabildi. 112 ve olay yeri inceleme ekiplerinin hurda araç atölyesindeki inceleme çalışmaları devam ederken, yangında başka can kaybının olup olmadığı yapılan araştırmalar doğrultusunda sürdürülüyor.

Son dakika haber! Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haber! Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haber! Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haber! Başkent'teki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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