Son dakika haber... Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi
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Son dakika haber... Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi

14.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:02
Son dakika haber... Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da etkisini gösteren yağış, Çevre Yolu'nda aynı noktada 4 ayrı kazaya sebep oldu.

Ankara'da etkisini gösteren yağış, Çevre Yolu'nda aynı noktada 4 ayrı kazaya sebep oldu.

Başkent'te bir süredir etkili olan yağışlı hava beraberinde kazaları da getirdi. Yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kazalar yaşandı. Kuzey Çevre Yolu'nda aynı noktada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kısa sürede 4 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araç sürücüleri, kazaların su birikintisi yüzünden olduğunu söyledi. - ANKARA

Son dakika haber... Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi
Son dakika haber... Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi
Son dakika haber... Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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