Son dakika haber: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Sincan İstasyon Mahallesi Hayat Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. C.F. yönetimindeki 06 FC 2571 plakalı resmi araç, 06 CIM 141 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Y.Ü. ve C.F. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - ANKARA

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