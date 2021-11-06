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Son dakika haber: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika habere göre Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Sincan İstasyon Mahallesi Hayat Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. C.F. yönetimindeki 06 FC 2571 plakalı resmi araç, 06 CIM 141 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Y.Ü. ve C.F. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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