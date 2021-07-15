Son dakika haber! Başkent'te kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şeyhametli Mahallesi'nde sürüden ayrılan bir keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Çoban keçiyi mahsur kaldığı yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince keçi kayalıklardan indirilerek sahibine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı