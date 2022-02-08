Başkent'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 25 gözaltı

ANKARA - Başkent'te 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; bir milyon 93 bin 200 adedi dolu olmak üzere 11 milyon 373 bin 200 makaron, 18 bin litre karışımlı akaryakıt, bin 410 paket kaçak sigara, bin 395 adet elektronik/muhtelif eşya, bin 261 adet cinsel içerikli ilaç, 778 kilogram tütün, 656 adet sahte bandrol ve 85 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.