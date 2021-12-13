Son dakika haber! Başkent'te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde göreve giden bir itfaiye aracı devrildi. Kazada iki itfaiye görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu üzerinde Yenikent mevkiinde göreve giden itfaiye aracı devrildi. Kaza sonucu 2 itfaiye görevlisi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. - ANKARA