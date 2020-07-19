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Son dakika haber! Başkent'te iki yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Son dakika haberine göre Ankara'da iki yarı olimpik yüzme havuzu ve birçok etkinlik alanını içeren 6 bin metrekarelik spor kompleksinin temeli atıldı.

Son dakika haber! Başkent'te iki yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı
19.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:15

Ankara'da iki yarı olimpik yüzme havuzu ve birçok etkinlik alanını içeren 6 bin metrekarelik spor kompleksinin temeli atıldı.

İki yarı olimpik yüzme havuzu, spor tesisi, hamam, sauna, kütüphane, atölye ve etkinlik alanlarının yer aldığı Ekin Spor Kompleksi'nin temeli Mamak'ta yapılan tören ile atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları ile devam eden törenin açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hem spor merkezi hem de kültür merkezi olarak kullanabilecek şekilde tasarladığımız güzel bir tesisi Mamak'ımıza kazandırıyoruz" ifadelerini kullanırken, Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise, "Sporcuların yetişmesi için her türlü imkan ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Prestijli projeler ile yolumuza devam ediyoruz"

Mamak ve Mamaklıların refahı, mutluluğu ve huzuru için çalıştıklarını dile getiren Başkan Köse, "Seçimde şunu ifade etmiştim; ortaokulu tamamlayan çocuklarımızdan yüzme bilmeyen kalmayacak demiştim. Sadece çocuklar değil, gençlerin ve yetişkinlerin yüzmeyi öğrenmeleri, spor yapabilmeleri için, yüzme havuzunun sözünü o günlerde vermiştik. Ömrünü milletine hizmete adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen, 2023'e doğru biz de güzel Mamak'ı daha da güzelleştirecek ve marka şehir olma yolunda yol işareti olacak özel prestijli projeler ile yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Burası sadece bir havuz değil, bir anlamda yaşam merkezi"

Kompleks hakkında bilgi veren Başkan Köse, şöyle devam etti:

"Biz ne söz vermişsek, hangi projeleri anlatmışsak, hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. İşte bu prestijli projelerden birisi, temelini atacağımız Ekin Spor Kompleksi. Spor kompleksi diyoruz, yüzme havuzu diyoruz buraya ama burada adeta yok yok. 6 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz projemiz, bay ve bayan iki adet yarı olimpik yüzme havuzu. Bay ve bayanlar için hamam ve sauna. İki adet fitness alanı, güzel bir kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay bayan mescit, 2 adet bahçeye açılan dükkan, basketbol sahası ve açık ve kapalı otoparktan oluşuyor. Burası sadece bir havuz değil, bir anlamda yaşam merkezi. Ailenizle birlikte, çocuklarınızla birlikte geldiğinizde isterseniz yüzebilir, spor yapabilir, hamam ve saunada vaktinizi değerlendirebilir, atölyelerimizde bir sanat etkinliğine katılabilir ya da sessiz bir ortamda, kütüphanemize geçebilir ve kitap okuyabilirsiniz. Dolayısıyla hem spor merkezi hem de kültür merkezi olarak kullanabilecek şekilde tasarladığımız güzel bir tesisi Mamak'ımıza kazandırıyoruz."

"Kurslarda yetişen öğrencilerden geleceğin şampiyon sporcuları, şampiyon yüzücüleri çıkacağına eminim"

Önümüzdeki günlerde iki tane daha yüzme havuzunun da temelini atacaklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Birini Misket mahallesinde diğerinin de Altıağaç/Karaağaç mahallelerimizde inşa ediyoruz inşallah. Önümüzdeki yıl için bir müjdeyi buradan kıymetli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Kıbrısköy, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Küçük Kayaş ve Yeni Bayındır mahallemizdeki hemşehrilerimize hizmet vermesi için, Allah izin verirse, bugün temelini attığımız bu spor merkezi formatında bir tesisi, yüzme havuzu ve kültür merkezini de Yeni Bayındır mahallesinde temelini atmak için çalışmalara başladık. Şimdiden tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah buralarda vereceğimiz kurslarda yetişen öğrencilerden geleceğin şampiyon sporcuları, şampiyon yüzücüleri çıkacağına eminim" ifadelerini kullandı.

"Projemiz inşallah yoğun bir çalışma ile en kısa zamanda hizmete sunulacak"

Göreve geldikleri günden bugüne gece gündüz demeden yapılan çalışmaların ürünlerini toplamaya başladıklarını belirten Köse, "Aylardır gece gündüz çalışıyoruz ve artık projelerimiz teoriden pratiğe geçmeye, bugün de burada temel atma töreni ile gördüğümüz gibi uygulamaya geçmeye başladı, başlıyor. 'İnsan ölür kalır eseri' deniyor ya, biz de inşallah eserlerimizle güzel Mamak'ımızı daha da güzel hale getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde hemen hemen her hafta tamamladığımız bir ya da iki tesisimizin açılışını yaparak ya da ihalesi tamamlanmış projelerimizin temelini atarak milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığını yaşayacağız inşallah. Projemiz inşallah yoğun bir çalışma ile en kısa zamanda hizmete sunulacak" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelik: "Sporcuların yetişmesi için her türlü imkan ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Yapılan spor kompleksinde başarılı sporcuların yetişeceğinden ümitli olduğunu belirten Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, "Ankara'nın her ilçesinde olduğu gibi Mamak ilçemizde de sporun yaygınlaştırılması, kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden bütün vatandaşlarımızın sportif imkanlara rahatlıkla erişebilmesi, bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandıracak nice sporcuların yetişmesi için her türlü imkan ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye şükranlarımızı sunar tesisin Mamak halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.

Konuşmaların ardından dualar okunarak temel atma törenine geçildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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