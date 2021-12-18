Son dakika haber: Başkent'te hediyelik eşya ve yöresel ürünleri görücüye çıktı

TRABZON (İHA) - Başkent'te yılbaşı dolayısıyla düzenlenen fuarda hediyelik eşyalar görücüye çıktı.

ATO Fuar Alanı'nda düzenlenen hediyelik eşya fuarında ziyaretçiler yöresel lezzetlerden hediyelik eşyalara birçok ürünü bulunabiliyor. Fuar alanında yapılan renkli gösteriler katılımcıların coşkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Trabzon'dan getirdiği yöresel ürünleri tanıtan Volkan Birinci, "Trabzon tereyağını çoğunluklar tercih ediyorlar. Tereyağımızı zaten çok kişi duymuştur. Yoğurttan olsun sütten olsun yani yayıktan, köyden topladığımız yağlar. Bir köyden toplama şansımız zaten yok bunları. Sizler için toplayıp getiriyoruz buraya" dedi.

Fuarda dikkat çeken isimlerden birisi olan Senegalli Ebubekir Sow ise Senegal'in yöresel ürünlerini tanıttı. Sow, "Burada Afrika ürünleri satıyoruz. Afrika yöresel ürünleri, el yapımı ürünler. İnşallah talep olacak. Yeni açıldı, müşteriler yeni yeni geliyor. Bekliyoruz, umudumuz var çünkü ürünler güzel. Organizasyona her sene katılıyoruz memnunuz" diye konuştu.

Fuarı ziyaret eden Memnune Şahin ise, "Güzel bir ortam, atmosfer çok hoş, katılım da güzel. Artık devamlı geleceğimi düşünüyorum. Girişimci kadınları özellikle değerli buluyorum. O kadar çok kadın girişimci arkadaşımız var ki görünce hem çok şaşırdım, hem çok mutlu oldum. Hepsini bence desteklemek gerekiyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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