Başkent'te FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Başkent'te FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 60 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Başkent'te FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

ANKARA - Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 60 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyeti bulunan ve askeri personelden sorumlu mahrem

imam oldukları belirlenen 60 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 40 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner