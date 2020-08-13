Son dakika haber: Başkent'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı Gelen son dakika haberine göre Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 örgüt mensubu yakalandı.

Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 örgüt mensubu yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, örgütün gaybubet adı verilen hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla aralarında haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt mensubu yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin TL ve 500 Euro para ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA