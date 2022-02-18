Son dakika haber | Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber | Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 kişiden 6'sı yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 kişiden 6'sı yakalandı. Firari şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mülki idari yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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