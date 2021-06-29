Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Başkent'te 25 katlı binada yangın Ankara'nın Çankaya ilçesinde 25 katlı bir binada yangın çıktı.

- Başkent'te 25 katlı binada yangın

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 25 katlı bir binada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde 25 katlı boş bir binada plastik malzemelerden kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın
Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın
Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın
Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti
Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti
Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Sıcaktan bunalıp yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Taner Ölmez Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Cristiano Metin Oktay Şenol Güneş Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 21:25:37. #1.16#

title