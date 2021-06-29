Son dakika haber: Başkent'te 25 katlı binada yangın

Son dakika haberlerine göre - Başkent'te 25 katlı binada yangın Ankara'nın Çankaya ilçesinde 25 katlı bir binada yangın çıktı.

- Başkent'te 25 katlı binada yangın

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 25 katlı bir binada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde 25 katlı boş bir binada plastik malzemelerden kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik