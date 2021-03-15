Son dakika haber: Başkent polisi, yaşlı kadını dolandıran iletişim hırsızlarını anında yakaladı
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Son dakika haber: Başkent polisi, yaşlı kadını dolandıran iletişim hırsızlarını anında yakaladı

15.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:28
Son dakika haber: Başkent polisi, yaşlı kadını dolandıran iletişim hırsızlarını anında yakaladı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını ileri sürerek yaşlı bir kadını dolandıran iki kişi, polis ekipleri tarafından olayın gerçekleştirildiği gün yakalandı.

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını ileri sürerek yaşlı bir kadını dolandıran iki kişi, polis ekipleri tarafından olayın gerçekleştirildiği gün yakalandı.

Ankara'da yaşlı bir kadını gözlerine kestiren U.K. ve M.G. iletişim bilgilerine ulaştığı kadını arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıttılar. U.K. ve M.G yaşlı kadına, adının terör örgütü FETÖ'ye karıştığını ve para karşılığında bu durumu düzeltebilecekleri söyledi. Tuzağa düştüğünü anlamayan yaşlı kadın bu teklifi kabul etti. Zanlı U.K. ve M.G. mağdur kadının Yenimahalle'deki evine giderek yaşlı kadının piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan ziynet eşyalarıyla beraber 190 bin lira nakit para ile 600 dolarını alarak olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan 82 yaşındaki kadın polis ekiplerine haber verdi

İhbar üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde zanlıların şehir polis kamerasından, araçla kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis ekipleri, M.G. ve U.K.'yi olayın gerçekleşmesinden sadece birkaç saat sonra Gölbaşı'nda kıskıvrak yakaladı. Zanlıların kaçmaya çalıştıkları araçta yapılan aramada çalınan paralar ve değerli eşyalar bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca zanlıların üzerinde yapılan üst aramasında ise 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen U.K. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Son dakika haber: Başkent polisi, yaşlı kadını dolandıran iletişim hırsızlarını anında yakaladı
Son dakika haber: Başkent polisi, yaşlı kadını dolandıran iletişim hırsızlarını anında yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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