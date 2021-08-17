Son dakika haber! Başkent EDAŞ: Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Başkent EDAŞ: Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi

Son dakika haber! Başkent EDAŞ: Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılmasıyla birlikte ağır hasar binalar dışında tüm noktalara enerji verildiğini duyurdu.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılmasıyla birlikte ağır hasar binalar dışında tüm noktalara enerji verildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son günlerde Batı Karadeniz'de gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere toplam 9 ilçeyi etkileyen sel afeti sonrası sular altında kalan bölgedeki trafo merkezleri, Başkent EDAŞ ekibinin yoğun çalışmasıyla büyük oranda temizlendi.

Sele kapılarak kaybolan veya zarar gören şebeke unsurlarının yenileri bölgeye getirilerek montaj çalışmalarına başlandı. Başkent EDAŞ, bölgede 511 personel, 195 araç, 133 jeneratör, 3 mobil trafo merkezi, 5 drone ile çalışmaya devam ediyor.

Bölgeye afetin ilk zamanlarından itibaren getirilen jeneratörlerle belirli noktalar enerjilendirilirken, konuşlanan 511 kişilik ekibin yoğun çalışmasıyla onarım işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliği ile Türkiye tarihinde ilk kez ulaşılamayan köylere helikopterle jeneratör sevki gerçekleştirilmeye başlandı.

Bozkurt başta olmak üzere ilçelerin büyük bölümünde sokak aydınlatma şebekelerine yeniden enerjilendirme yapılırken, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kurum ve STK çalışanlarına enerji sağlanıyor.

Kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılmasıyla birlikte ve ağır hasar binalar dışında enerji verilebilecek tüm noktalar enerjilendirildi. İlgili köylerdeki muhtar ve azalarla AFAD koordinasyonunda iletişime geçilmeye devam ediliyor.

Bölgeye afetin ilk zamanlarından itibaren getirilen jeneratörlerle enerji verilebilecek noktalar beslenerek jeneratörler ve arıza onarımları yapılan şebeke unsurlarıyla birlikte afet nedeniyle enerjisiz kalan trafoların tamamı enerjilendirildi. Jeneratörlerin bağlı olduğu noktalara gelen hatların onarımları da tamamlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, Kastamonu'daki tüm çalışanlarına çetin şartlarda gösterdikleri fedakarca mücadele için müteşekkir olduğunu ifade etti.

Samsa, şunları kaydetti:

"Kastamonu ilimizde gerçekleşen sel felaketi dolayısıyla bölge halkımızın yaşadığı zorluklar konusunda elimizden gelen desteği sağlamayı görev biliyoruz. Bu anlamda, haber aldığımız andan itibaren görevli ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla bölgeye intikal ederek çalışmalarımıza başladık. Bu felaketin başından beri bize desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na ve diğer tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sayelerinde enerjisiz kalan bölgelere helikopterlerle jeneratörlerimizi ileterek halkımızın enerji ihtiyacını sağladık. Biz insanımıza hizmet etmeye, böyle zorlu zamanlarda yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarım adına, bölgedeki felaket sebebiyle can veren vatandaşlarımızın ailelerine taziyelerimi, zarar gören vatandaşlarımıza da en derin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
Bankalar birliğinden sel felaketiyle ilgili tavsiye kararı
Bankalar birliğinden sel felaketiyle ilgili tavsiye kararı
ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Başkent EDAŞ: Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:35:17. #1.15#

title