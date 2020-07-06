Son dakika haber: Başkasının yerine sınava giren kişi tutuklandı
Son dakika haberi... NEVŞEHİR'de, arkadaşının yerine motorlu taşıtlar sınavına giren R.A., tutuklandı.
06.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:05
NEVŞEHİR'de, arkadaşının yerine motorlu taşıtlar sınavına giren R.A., tutuklandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, dün Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Motorlu Taşıtlar Sınavı yapıldı. Sınavda R.A'nın ismi öğrenilemeyen bir başka kişinin yerine sınava girdiği, sınav gözetmenleri tarafından belirlendi. Çağrılan polis ekipleri tarafından yakalanan R.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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Kaynak: DHA