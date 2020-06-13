Son dakika haber... "Başkanımızın sağlık durumu iyi, evinde dinlenmektedir"
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Son dakika haber... "Başkanımızın sağlık durumu iyi, evinde dinlenmektedir"

Son dakika güncel haberi... Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.

Son dakika haber...
13.06.2020 00:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:36

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.

Sarı-kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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