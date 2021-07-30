Son dakika haber | Başkan Yüksel kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Başkan Yüksel kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi

Son dakika haber | Başkan Yüksel kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede, kahvehane işletmecileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede, kahvehane işletmecileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Çınarlı Mahallesi'nde kahvehane işleten esnafla, salgın tedbirlerinin hafifletilmesi sonrasındaki süreci istişare eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kahvecilerin talep ve beklentilerini, sorunlara çözüm önerilerini dinledi. Süleymanpaşa Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarının altını çizen Yüksel, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşen kapanma günlerinde kahvehane işleten esnafa imkanlar dahilindeki tüm destekleri sunduklarını ifade etti.

"Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız"

Yüksel, "Kapanma döneminde en büyük zararı kahveciler olarak sizler gördünüz ve tamamen kapalı kaldınız. Kısa bir süre açık olduğunuz dönemde de şartlar çok kısıtlıydı. O dönemde odaya kayıtlı tüm esnafımıza çay ve şeker desteğinde bulunmuştuk. Sonrasındaki tam kapanma sürecinde de imkanlarımız ölçüsünde bin lira nakdi destek sağladık. Salgın gibi afet benzeri durumlarda esnafı koruyucu tedbirler almak bize göre belediyelerin asli görevlerinden biri. İnşallah, hepimiz için zor geçen o süreçleri geride bıraktık, bundan sonra da bu süreçleri yaşamamak için hepimiz üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

Başkan Yüksel, misafirperverliklerinden dolayı Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası Başkanı Fahrettin Bayar'ın şahsında tüm esnafa teşekkür ederken, Bayar da Yüksel'e esnafa verdiği destek ve gösterdiği ilgiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Başkan Yüksel kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Fatma Girik Diana Spencer Oğulcan Engin
Spor Muslera Ali Koç Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Başkan Yüksel kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:14:21. #1.14#

title