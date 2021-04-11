Son dakika haber | Başkan Yüksel, İmamoğlu ailesinin acısını paylaştı
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Son dakika haber | Başkan Yüksel, İmamoğlu ailesinin acısını paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Başkan Yüksel, İmamoğlu ailesinin acısını paylaştı

Son dakika gündem haberine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi Havva Kaya'nın Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi Havva Kaya'nın Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Havva Kaya'nın Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş ve aile üyeleri katıldı. Başkan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise korona virüse yakalanması sebebi ile annesinin cenaze törenine katılamadı.

Cenaze töreninde konuşan Başkan İmamoğlu, "Covid-19 nedeniyle bugün burada olamayan sevgili eşimle beraber Havva annemizin bereketini yıllardır kendi evimizde yaşadık. Bu yönüyle Havva annemizi hiç unutmayacağız. Elbette dualarımız onunla. Cümle cemaatin geçmişine rahmet diliyoruz. Annemizin de mekanı cennet olsun. Duamız odur. Ama inanıyoruz ki annemiz gerçekten cennetlik bir insandı. Faydalı işlerin peşinde koşan ve iyi evlat yetiştirmek için mücadelesini veren bir anneydi. Bu duygularla onu uğurlayacağız. 'Anne kutsaldır, cennet annenin ayakları altındadır' derler ya biz ve bütün ailemiz annemizin kutsallığını yaşamış bir aileyiz" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Havva Kaya, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

Son dakika haber | Başkan Yüksel, İmamoğlu ailesinin acısını paylaştı
Son dakika haber | Başkan Yüksel, İmamoğlu ailesinin acısını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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