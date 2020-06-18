Son dakika haber! Başkan Yalçın, LGS'ye gireceklere başarı diledi
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Son dakika haber! Başkan Yalçın, LGS'ye gireceklere başarı diledi

Son dakika haberi... Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Son dakika haber! Başkan Yalçın, LGS'ye gireceklere başarı diledi
18.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:45

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bir mesaj yayımlayarak öğrencilerin ve velilerin heyecanını paylaşan Başkan Yalçın, sonuç ne olursa olsun öğrencilerin geleceğe umutla bakmaları gerektiğinin altını çizdi. Talas'ta sınava girilecek tüm okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak hazır hale getirdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, sınavda görev yapacak tüm yönetici, öğretmen ve görevlilere de kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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