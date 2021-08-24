Son dakika haber | Başkan Tekin, itfaiye personeline teşekkür etti
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Son dakika haber | Başkan Tekin, itfaiye personeline teşekkür etti

Son dakika haber | Başkan Tekin, itfaiye personeline teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında büyük bir özveriyle çalışarak, ilçeye geri dönen itfaiye personelini makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında büyük bir özveriyle çalışarak, ilçeye geri dönen itfaiye personelini makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Pazaryeri Belediyesi'ne itfaiyesinden oluşan bir ekip geçtiğimiz ay Köyceğiz'de başlayan orman yangına destek amaçlı yola çıkmıştı. Bölgede büyük bir özveriyle çalışan diğer ekiplere destek olan itfaiyeciler görevlerini tamamlayarak, ilçeye döndüler. Başkan Tekin, yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerini makamında ağırladı. Başkan Tekin, burada yaptığı konuşmada "Belediyemiz itfaiye ekipleri geçtiğimiz haftalarda Muğla Köyceğiz 'de meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde üstün gayret gösterdiler. İtfaiyemizin fedakar kahramanlarıyla gurur duyuyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Tekin, orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veren itfaiye personellerimize teşekkür belgesi vererek ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Son dakika haber | Başkan Tekin, itfaiye personeline teşekkür etti
Son dakika haber | Başkan Tekin, itfaiye personeline teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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