Son dakika! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
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Son dakika! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Dünya Otizm Farkındalık Haftası" nedeniyle otizmli çocukları ziyaret ederek, oyuncak hediye etti.

Otizmli çocuklar, hediye oyuncaklarla büyük mutluluk yaşadı.

Tahmazoğlu, otizmli çocukların çok özel olduğunu belirterek, "Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip, destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar oluşturabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabilmektedir. Otizmli çocuklarımızı yılda bir kez farkındalık günü olarak değil, hayatımızın bir parçası olan otistik çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
Son dakika! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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