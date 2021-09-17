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Son dakika haber | Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehit ve Gaziler Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehit ve Gaziler Günü kutlaması

Son dakika haber: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü'nün çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, "Bu günün önemini iyi kavrayarak onlara olan minnet borcumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü'nün çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, "Bu günün önemini iyi kavrayarak onlara olan minnet borcumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yayımladığı mesajda "Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı Kahraman Gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği günün yıldönümünü 'Gaziler Günü' olarak anıyoruz. Şehitlik ve Gazilik unvanlarının, Milletimizin her bireyi için saygın ve kutsal bir manası ve önemi vardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığı ile huzur ve güvenliğini muhafaza etmek için her türlü fedakarlığı ortaya koyan ve bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleridir. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinciyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazi ve malul lerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" ifadeleri yer aldı. - GAZİANTEP

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Haber: Son dakika haber | Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehit ve Gaziler Günü kutlaması - Haberler
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