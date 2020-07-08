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Son dakika haber... Başkan Sayan, yaşlı kadını makam koltuğunda ağırlayıp sorunlarını dinledi
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Son dakika haber... Başkan Sayan, yaşlı kadını makam koltuğunda ağırlayıp sorunlarını dinledi

Bir son dakika haberine göre Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, suyu kesildiği için kendisinden yardım isteyen kadını makam koltuğuna oturtarak sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Son dakika haber... Başkan Sayan, yaşlı kadını makam koltuğunda ağırlayıp sorunlarını dinledi
08.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:43

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, suyu kesildiği için kendisinden yardım isteyen kadını makam koltuğuna oturtarak sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çeşmesi eskidiği için suyu kesilen Cemile Torun'un yardım istemek için belediyeye gelmesi üzerine kendisini makam koltuğuna oturtarak sorunlarını ve isteklerini dinledi. Susuz bir evde yaşadığını ve mağdur olduğunu söyleyen Cemile Torun, "Çeşmem eskidiği için suyum kesildi. Şimdi susuz bir evde yaşıyorum. Birkaç ay İstanbul'a gittim, dayanamadım geri geldim. Çeşme istiyorum. Bana ne yardım yaparsan sevinirim. İsterseniz gelip benim evime bakın. Ben mahalledeki evlerde misafir kalıyorum, komşulara gidiyorum. Benim kalacak yerim yok ortalıkta kaldım. Önce Allah'a sonra size güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kadının yardım talebi üzerine telefon numarası ve diğer kişisel bilgilerini alan Belediye Başkanı Sayan, elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyerek, "Tamam sana çeşme yapacağız. Gelip evine bakacağız. Ben senin ellerinden öperim. Ben hizmetkarınızım." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yardım sözü üzerine duygulanan Cemile Torun, "Allah sana yardımcı olsun. Önce ümmetimize sonra sana yardımcı olsun. Ben yarın evde bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Cemile Torun'un mağduriyetinin giderilmesi için gerekli talimatları veren Başkan Sayan, Torun'a kapıya kadar eşlik ederek makamından uğurladı. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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