Son dakika haber... Başkan Sayan: "En büyük hayalim gençlerin eğitim göreceği medreseler inşa etmek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Başkan Sayan: "En büyük hayalim gençlerin eğitim göreceği medreseler inşa etmek"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Başkan Sayan:

Son dakika politika haberi... Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "En büyük hayalim gençlerin eğitim göreceği medreseler inşa etmek" dedi.

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "En büyük hayalim gençlerin eğitim göreceği medreseler inşa etmek" dedi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı'da yaşayan gençlerin Osmanlı mimarisine uygun medreselerde eğitim görmesini istediğini açıkladı. Başkan Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"En büyük hayalim, Ağrı merkezdeki mahallelerde Osmanlı mimarisine uygun, gençlerin eğitim ve öğretim görebilecekleri içinde bütün sosyal aktiviteleri de barındıran medreseler inşa etmektir. Hayırsever işadamlarını desteğe davet ediyorum. Başka türlü gençlerimizi terörden kurtaramayız" - AĞRI

Son dakika haber... Başkan Sayan: En büyük hayalim gençlerin eğitim göreceği medreseler inşa etmek

İhlas Haber Ajansı / Politika

Savcı Sayan, Osmanlı, Medya, Ağrı, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title