Son dakika haber | Başkan Şahiner Vali Masatlı'yı ziyaret etti Son dakika güncel haberine göre Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye meclis üyeleri ile birlikte Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye meclis üyeleri ile birlikte Amasya Valiliğine atanan Mustafa Masatlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Şahiner ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Valimizin Amasya İline çok güzel hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Rabbim bu kutlu yolda yar ve yardımcısı olsun. Sungurlulu hemşehrileri olarak Valimizin duacısıyız" ifadelerini kullandı.

Amasya Valilisi Mustafa Masatlı'da gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Hemşehrilerim ile birada olmak çok güzel. Onlarla hasihal edip ilçemiz ile ilğili hatıralarımızı yad ettik" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA