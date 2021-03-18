Son dakika haber... Başkan Palancıoğlu, şehitliği ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Başkan Palancıoğlu, şehitliği ziyaret etti

18.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:43
Son dakika haber... Başkan Palancıoğlu, şehitliği ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yaparak, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yaparak, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.

Günün anlamına özel bir açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kartal'daki askeri şehitliğimiz ve asri mezarlığımızdaki polis şehitliğini ziyaret ederek dualar ettik. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kapsamında buradayız. Tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Rabbim ülkemize ilelebet payidar olmayı nasip eylesin. Bizler her zaman şehit ailelerimizle bir araya geliyoruz. Ama her geldiğimizde de duygulanıyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizin ve bizlerin gücünü her zaman var etsin, ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimizden de Allah razı olsun." dedi. - KAYSERİ

Son dakika haber... Başkan Palancıoğlu, şehitliği ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Palancıoğlu, şehitliği ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Hakan Özmert
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Başkan Palancıoğlu, şehitliği ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:45:40. #1.15#
title