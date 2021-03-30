Son dakika haber | Başkan Öztekin, Bakan Karaismailoğlu'na ulaşım projelerini anlattı
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Son dakika haber | Başkan Öztekin, Bakan Karaismailoğlu'na ulaşım projelerini anlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Başkan Öztekin, Bakan Karaismailoğlu'na ulaşım projelerini anlattı

Gelen son dakika haberine göre Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, seçim öncesi söz verdiği projelerinden ulaşım ile ilgili olanların mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, seçim öncesi söz verdiği projelerinden ulaşım ile ilgili olanların mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Kağıthane'de bir süre önce hizmete açılan Mecidiyeköy – Kağıthane – Mahmutbey Metro Hattı ve yaz aylarında açılması planlanan Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı Metro Hattı konuşuldu. Yanı sıra Başkan Öztekin ilçede hayata geçirmeyi planladığı ulaşım projelerinden olan; mahalleler arası kolay ulaşımı sağlayacak 'Kolay Kağıthane', Talatpaşa Caddesi Füniküler Hattı, Teknolojik Otopark Çözümleri, Alt Geçit Tünelleri ve Bisiklet Yolu ile ilgili bilgi verdi.

Projeleri tek tek inceleyen Bakan Karaismailoğlu; tüm projelerin hayat bulmasıyla Kağıthane'nin ulaşım konusunda çok ileri noktaya geleceğini belirtti.

Destek ve ilgilerinden dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Hedefimiz 2024 öncesi Kağıthane'yi ulaşımın merkezi haline getirmek' dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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