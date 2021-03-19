Son dakika haber! Başkan Özlü Düzce Üniversitesi'nin kuruluşunu kutladı
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Son dakika haber! Başkan Özlü Düzce Üniversitesi'nin kuruluşunu kutladı

19.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:25
Son dakika haber! Başkan Özlü Düzce Üniversitesi'nin kuruluşunu kutladı

Son dakika haberler... DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunan Düzce Üniversitesi'nin 15. yıl dönümünü kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunan Düzce Üniversitesi'nin 15. yıl dönümünü kutladı.

17 Mart 2006 tarihinden kurulan ve bir fidandan bir çınara dönüşen Düzce Üniversitesi 15. yılını kutluyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kutlama mesajında "15 yıl önce kurularak şehrimizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine büyük katkılar sunan Düzce Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. 15 yıl boyunca üniversitemize emeği olan ve binlerce öğrenci yetiştiren tüm hocalarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Son dakika haber! Başkan Özlü Düzce Üniversitesi'nin kuruluşunu kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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