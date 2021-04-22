Son dakika haber... Başkan Özdoğan: "Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkacaklardır"
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Son dakika haber... Başkan Özdoğan: "Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkacaklardır"

Son dakika haber... Başkan Özdoğan: 'Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkacaklardır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan'ı kutlamanın mutluluğunu yaşarken tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, çocuklara verilen değerin bir sembolü olmuştur. Yaşadığımız sıkıntılı süreçte hep beraber olamıyoruz ve maalesef bir araya gelemiyoruz. Bu günler geçici. İnşallah evimizde kalıp bayramımızı bu şekilde kutlayacağız. Sağlıklı yarınlarda buluşacağız. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Ulu Önder Atatürk'ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı kutlu olsun" - KAYSERİ

Son dakika haber... Başkan Özdoğan: 'Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkacaklardır'
Son dakika haber... Başkan Özdoğan: 'Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkacaklardır'
Son dakika haber... Başkan Özdoğan: 'Çocuklar şanlı bayrağımıza her zaman sahip çıkacaklardır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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