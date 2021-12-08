Son dakika haber! Başkan Oktay, sel sonrası dört günlük çalışmaları değerlendirdi

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sel felaketinin üzerinden geçen 4 günde, gece gündüz ekipleri ile cadde ve sokak sokak dolaşarak mağdur vatandaşları ziyaret eden ve selden zarar gören bölgelerin tadilatları için sürekli sahada olan Marmaris Belediye Başkanı basın mensuplarına dört günün değerlendirmesini yaptı.

Başkan Oktay yaptığı basın açıklamasında "Bir kez daha geçmiş olsun, gerçekten yangın sonrasında bir büyük felaketi daha maalesef ki Marmaris olarak yaşadık. Bizler ilk andan itibaren sürekli tüm ekiplerimiz de birlikte sahadaydık ve yapılması gereken üzerimize düşen hatta fazlasını yapmaya özen gösterdik çaba gösterdik. Sel felaketinin beşinci günlerine gelmiş bulunuyoruz ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yani sadece gündüz saatlerinde değil akşam saatlerinde de ekiplerimiz sahada. Aşağı yukarı 150 ton civarında atık malzeme topladık yani evlerden çıkan vesaire ile birlikte bunun yanında 200 kamyondan fazla yollardan balçık çamurların temizlenmesini sağladık " dedi.

"Ağustos ayında biz gerekli kurumlara alınacak önlemler ile ilgili bilgi verdik"

Başkan Mehmet Oktay konuşmasının devamında, "Alınması gereken önlemler yönünde sürekli bir şeyler dile getiriliyor ifade ediliyor. Maalesef ki burada yine bir miktar eksikliğimiz söz konusu biz Ağustos ayı itibariyle ilgili kurumlara gereken yazılarımızda yazmıştık. Yani olması gereken tehlikeli noktaları bizzat belediye olarak kendimizin yaptığı tespitlerde bildirimlerde bulunmuştuk, ancak yapılması gerekenler yeterli kalmadığından, biz bu felaketi tekrar yaşadık. Bu selin nedeni tomruklar bütün ağaçlar, dallar, kayalar derelerin tıkanması sonucunda. Maalesef ki konutlarımız çok ciddi anlamda hasar aldı ve hala da aynı şeyi tekrar etmekte fayda var, bir an önce bu sahanın hızlı bir şekilde temizlenmesine ihtiyacımız var. Önceki günlerde de yine sürekli zaten sahada olduğumuz için bizzat canlı olarak da gözlemledik. Eğer bu uygulamaları çok ivedi bir şekilde yapmadığınız takdirde Allah korusun çok daha büyük tehlike bizleri bekliyor. Bununla beraber bir diğer risk erozyon ile alakalı. İçmeler Asparan yolu üzerinde oradaki bariyerlerin ayakları dahi tamamen boşa çıkmış durumda ve riskimiz oldukça fazla yerinde duruyor. Dolayısıyla gerek devlet karayollarından gerek orman bakanlığımızdan ivedi şekilde buralara müdahale etmelerini talep ediyoruz" diyerek ileri dönemde oluşabilecek risklere karşı bilgilendirmede bulundu.

Başkan Oktay, İçmeler 'deki belediye hizmet binasının karşı bölgesinin öncelikli ikaz ettiği bölgelerden birisi olduğunu belirterek, "Orada ivedi şekilde çalışmaya ihtiyaç var, istinat duvarlarının daha da güncellenerek ve hatta bir 1 adet daha istinat duvarını tabiri caizse orayı da dere haline getirerek çalışmaya ihtiyaç var. Gördüğümüz kadarıyla orada bir kepçe ile çalışılıyor. Söz konusu belli noktalarda yapılanların hızlandırılması gerekiyor. Tabii ki bunlar teknik konular ama şu an acil olarak bizim İçmeler Asparan yolunda da çok ciddi şekilde müdahale etmek gerekiyor" dedi.

"150'den fazla konut zarar gördü"

Sel felaketinin yaşandığı Marmaris'te en çok hasar alan bölge olan İçmeler Mahallesi'nde çalışmalara yoğunluk verildiğini belirten Başkan Oktay "Şu anda bize bildirilen ev sayısı 150'yi geçti. Tespitlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki olay sıcak olduğu için birkaç farklı ekiplerde çalıştığı için bir bilgi karmaşası da oluşturmaması adına çok net rakamı şu an için veremiyoruz. Arkadaşlarımız tek tek incelemelerini yapıyorlar, onunla beraber doğru rakamları vereceğiz ama dediğim gibi yani 150'lerde diye tahmin ediyoruz" dedi.

"Gıda, kıyafet ve temizlik yardımı yapıyoruz"

Başkan Oktay yolların açılması, kapanan derelerin ıslah edilmesinin yanı sıra mağdur olan vatandaşlar için de verdikleri hizmetlerini anlattı. Belediye Başkanı Oktay, "İçmeler meydanında şu anda gerek bizim kendi ikram aracımız, gerekse Kızılay'ın getirdiği çadırlarla birlikte burada gıda takviyelerimiz var. Devamında bizim zaten elimizde hazır bulunan kıyafetlerle ilgili yiyeceklerle ilgili de talep eden vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz. Evlerin içerisinde sağ olsun orman müdürlüğümüzün, Aksaz ve jandarmanın, AFAD'ın Muğla Menteşe, Büyükşehir, Ula ve Datça Belediyelerinin gönderdiği arkadaşlarımızda evlerin gerek içerisinde gerekse bahçeler içerisinde oluşan olumsuzluklar da tüm çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Tüm alan temizlenene kadar sahada olacağız"

Başkan Mehmet Oktay "İlk etapta yani enkazın kaldırılması anlamda değerlendirecek olursak, biz hafta başına kadar en geç enkazı kaldırırız diye değerlendiriyoruz. Ancak onunla birlikte bu selin daha büyük mağduriyet oluşturduğu yani vatandaşlarımızı mağdur ettiğini gördük. Onlarca ev şu an tamamen kullanılmaz durumda, enkaz temizliğinden sonra onunla ilgili daha sağlıklı değerlendirme yaparak vatandaşımız sonuna kadar yanındayız" dedi. - MUĞLA