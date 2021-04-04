Son dakika haberleri | Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede yapımı süren yatırımları inceledi

Son dakika gündem haberi... Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde belediye tarafından yapımı süren ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde belediye tarafından yapımı süren ve tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Başkan Kılca, Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ve kurs merkezlerini gezerek, buralarda yürütülen çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında temelleri atılan ve 14,5 milyon liraya mal olması planlanan tesislerin inşaatlarını incelediği sırada konuşan Başkan Kılca, 4 sosyal tesisin tamamlandığında vatandaşların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Karatay'daki hizmet çıtasını daha yukarıya çıkarmak için durmadan çalıştıklarını kaydeden Başkan Hasan Kılca, "Değişimiyle ve gelişimiyle örnek bir Karatay için çalışıyoruz." dedi.

Yapımı süren sosyal tesisler park, millet kıraathanesi, kafeterya, çocuk oyun kulübü, fitness, buhar odası, aerobik salonu, kuaför ve güzellik merkezi, sauna, buhar odası, el sanatları, takı tasarım, ebru, dil derslikleri, müzik, mefruşat, resim, giyim, ahşap boyama ve yemek atölyeleri, otopark alanlarını içeriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın