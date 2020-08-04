Son dakika haber! Başkan Kılca, belediye personeliyle bayramlaştı Son dakika haberi... Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye hizmet binası ve belediyeye ait tesisleri ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye hizmet binası ve belediyeye ait tesisleri ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Kurban Bayramı tatili dönüşü ilk mesai gününde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, personeliyle bayramlaştı. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, sabahın erken saatlerinde önce Park ve Bahçeler Müdürlüğünde belediye personeli, ardından da Tatlıcak Tesisleri içerisindeki Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde görevli personeli ile bir araya geldi. Hasan Kılca, bayram mesaisi süresince özverili gayretleri dolayısıyla personeline teşekkür etti. Kılca, son olarak Karatay Belediyesi hizmet binasındaki personeli de tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

"Örnek ve özverili gayretlerimizle Karatay'a hizmete devam edeceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bayramların birlik ve beraberlik günleri olduğunu belirterek KOVİD-19 salgını dolayısıyla bu yıl biraz farklı bir Kurban Bayramı geçirdiklerine vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, belediye olarak her zaman Karatay'a değer katan hizmet üretmenin gayretinde olduklarını belirterek, "Bu Kurban Bayramı'nda bütün dünyayı etkileyen korona virüsün gölgesinde geçirmek durumunda kaldık. Bu zor zamanlar geçtiğinde inşallah önümüzdeki bayramlarda daha çok kucaklaşıp, yine eskisi gibi hep birlikte hasbihal edeceğiz. Karatay Belediyesi bizler, bu zor günlerde ve zor şartlar altında bile birçok projeyle örnek olmayı sürdürüyoruz. Salgının etkisindeki Kurban Bayramı'nda da ekiplerimizle birlikte hizmetlerimizde herhangi bir aksamaya mahal vermeyecek şekilde çalışmaya devam ettik. Zira belediye olarak bizden hizmet bekleyen hemşehrilerimize ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örnek işlerimizle, aynı heyecanla ve güler yüzle yolumuza devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA