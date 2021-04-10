Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti
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Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti

Son dakika haberine göre Ankara'daki temaslarını tamamlaması sonrasında Aydın'a dönmek için yola çıkan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Denizli girişinde bulunan kontrol noktasındaki polislerin Polis Haftası'nı kutladı.

Ankara'daki temaslarını tamamlaması sonrasında Aydın'a dönmek için yola çıkan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Denizli girişinde bulunan kontrol noktasındaki polislerin Polis Haftası'nı kutladı.

Salı gününden bu yana Ankara'da ilçede hayata geçmesi planlanan yatırımlara dönük verimli geçen temaslarını tamamlamasının ardından Aydın'a dönmek için yola çıkan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Denizli girişindeki kontrol noktasında görevli emniyet güçlerinin Polis Haftası'nı tatlı ikramıyla kutladı. Sürpriz ikramdan ötürü mutluluk duyan polisler, anlamlı günlerinde kendilerini unutmayan Başkan Kaplan'a çay ikramıyla karşılık vererek teşekkür etti.

Bir süre kontrol noktasında verdiği yol molasında polislerle sohbet eden Başkan Kaplan, sürpriz kutlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara dönüşü yolculuğumuz esnasında yol güzergahındaki polislerimizin haftasını kutladık. Kar kış demeden gece gündüz ayırmaksızın görevi başında olan kıymetli kardeşlerimizin soğuk havada içimizi ısıtan çay ikramı ve hoş sohbetleri için teşekkür ederim. Yolda güvenle seyahat edebiliyor, evimizde güvenle istirahate çekilebiliyorsak polislerimizle birlikte tüm güvenlik güçlerimize minnet borçluyuz. Bu vesileyle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarı dileklerimi yineliyorum" dedi. - AYDIN

Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti
Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti
Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti
Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti
Son dakika haber! Başkan Kaplan'dan kontrol noktasındaki polislere moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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