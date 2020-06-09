Son dakika haber! Başkan Güder'in kentsel dönüşüm müjdesi
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Son dakika haber! Başkan Güder'in kentsel dönüşüm müjdesi

Son dakika haberleri: Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün Malatya için bir gereklilik değil zorunluluk olduğunu belirterek, Cezmi Kartay Caddesi, Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve Sarıcıoğlu Mahallesinin de içinde olduğu alanlarda kentsel...

Son dakika haber! Başkan Güder'in kentsel dönüşüm müjdesi
09.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:50

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün Malatya için bir gereklilik değil zorunluluk olduğunu belirterek, Cezmi Kartay Caddesi, Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve Sarıcıoğlu Mahallesinin de içinde olduğu alanlarda kentsel dönüşüm çalışması planladıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz haftaki Malatya ziyaretinde konuyla alakalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde öncü olmak istediklerini dile getirdi. Kentsel Dönüşüm ile sadece bireylerin değil tüm Malatya'nın kazanacağının altını çizen Başkan Güder, ilçenin kanayan yarası olan Cezmi Kartay Caddesi, Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve Sarıcıoğlu Mahallesinin de içinde olduğu alanlarda kentsel dönüşüm çalışması planladıklarını söyledi.

Güder: "Cezmi Kartay Caddesine hak ettiği değeri kazandıracağız"

'Durmak yok yola devam düsturuyla' hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kentsel dönüşüm, Malatya'mız için büyük sorun arz eden ve yılların kanayan yaralarından bir tanesiydi. Özellikle birkaç mahallede bu dönüşüm büyük aciliyet arz etmekte. Bunlardan bir tanesi Cezmi Kartay caddesidir. Depremden sonra bu caddede yapmış olduğumuz çalışma sonunda birçok binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a 1 ve 2. Etap diye belirtmiş olduğumuz yani 1. Etap 10 dönüm, bu 10 dönümü de tarif ederken bir taraf Cezmi Kartay Caddesi, diğer tarafı Akpınar Meydanı, diğer tarafı da Arslantepe Caddesinin içerisinde bulunduğu ada parsel üzerinde bir dönüşümün yapılması teklifini kendisine götürmüştük. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Malatya ziyaretinde bu konuyu tekrar uzunca görüştük. Daha sonra Bakanımız 2 etabı da birlikte değerlendirmek gerektiğini ve 19 dönümlük bir alanın dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. İnşallah hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem de Malatya Büyükşehir Belediyemizin yapacağı katkı ile bu çalışmaya başlayacağız. Kışla Caddemiz nasıl Malatya için önemli bir cadde ise elbette Cezmi Kartay'ımız vatandaşlarımız için büyük önem arz eden bir cadde. Fakat bu caddedeki yapılaşmalardan dolayı gerekli önemi alamamış. Nasıl ki Yeni Cami'nin önündeki caddemiz büyük işlev görüyorsa, inşallah Cezmi Kartay Caddesi'nde yapacağımız çalışmalarla hak ettiği değeri caddemize kazandıracağız. Bence o bölge Malatya'nın kanayan yarası. Bu kanayan yaraya Bakanımızın parmak basarak kentsel dönüşümüne destek vermesi bizim için önemli bir durum. Şunu belirtmek isterim ki; Kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'Durmak Yok Yola Devam' parolasıyla önümüze bakarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İlçedeki birçok bina 50 yıllık ve miadını doldurmuş"

Battalgazi Belediyesi olarak Kentsel Dönüşümde öncü olmak istediklerinin altını çizen Başkan Güder, "Özellikle çevreyolu altı diye tabir ettiğimiz Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve belki Sarıcıoğlu Mahallesinin içerisinde bulunmuş olduğu alanlarda yıllardır kentsel dönüşüm planlama çalışmaları dile getirilmiş ama bunlar bir türlü hayata geçirilememişti. Sayın bakanımız ile görüşmemiz de şunu da ifade ettik; İlçedeki binaların birçoğunun 50 yılın üzerinde konutlar olduğunu bu binaların miadlarını doldurduğunu, bizlere rezerv alanların gösterilmesi gerektiğini, bu rezerv alanlarına bizlerin imkanları dahilinde belediye olarak dönüşümü bir noktada başlamamız gerektiğini belirttik. Bununla alakalı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kontrolünde 6 milyon yeni konutun yapılması hedeflenmekte. Bu konutlardan Battalgazi'mizin de istifade etmesi gerektiği noktasında taleplerimizi zaten sık sık gündeme getiriyorduk. Şuan 11 dekar civarında yıkık evlerin de içerisinde olduğu Şehit Fevzi Mahallemizin bir kısmında kentsel dönüşüm başlayacak. İnanıyorum ki bu dönüşüm o bölgenin kalkınmasına yol açacak. Malatya ve Battalgazi'miz için önemli icraatlar olarak düşünüyoruz. Sayın Bakanımız da bunları değerlendirdi ve hepsine olur verdi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sayın Cumhurbaşkanıma tekrar şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ona sağlıklı uzun ömürler versin ki ondan aldığımız güç ile bu hizmetleri yerine getirelim. Allah muhafaza Malatya'da yarın yine bu deprem yaşadığımızda belki daha büyük sıkıntılara maruz kalabileceğimizi ve bu hususta Bakanımız gerek Büyükşehir, gerek Battalgazi ve gerekse diğer ilçeler olsun hep bizim yanımızda olacağını ifade ettiler. Biz kentsel dönüşümde Battalgazi Belediyesi olarak öncü olmak istiyoruz. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemediler. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum için ben 'Darda kalanların dostu' diyorum. Malatya ve Battalgazi'miz adına Hızır bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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