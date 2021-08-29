Son dakika haber... Başkan Gözbaşı: "Galibiyeti otizmli çocuklara hediye ediyorum"
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Son dakika haber... Başkan Gözbaşı: "Galibiyeti otizmli çocuklara hediye ediyorum"

Son dakika haber... Başkan Gözbaşı: 'Galibiyeti otizmli çocuklara hediye ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Medipol Başakşehir karşısındaki galibiyeti otizmli çocuklar ve ailelerine hediye etti.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Medipol Başakşehir karşısındaki galibiyeti otizmli çocuklar ve ailelerine hediye etti.

Süper Lig'in 3.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan ve maça mavi forma ile çıkan Yukatel Kayserispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Maçın 5. dakikasında Mame Thiam'ın golü ile 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılarda galibiyet otizmli çocuklar ve ailelerine hediye edildi. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçı sonrasında; "Bu sezon otizme dikkat çekmek için tasarlanan mavi formamız ile ilk kez sahaya çıktık ve 3 puanla ayrıldık. Bu galibiyeti tüm otizmli çocuklar ve ailelerine hediye ediyorum. En büyük Kayserispor" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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