Son dakika haber... Başkan Dr. Palancıoğlu: "Uyum içinde Alınan Kararlar Melikgazi'ye Hizmet Olarak Yansıyor"
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Son dakika haber... Başkan Dr. Palancıoğlu: "Uyum içinde Alınan Kararlar Melikgazi'ye Hizmet Olarak Yansıyor"

24.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:12
Son dakika haber... Başkan Dr. Palancıoğlu:

Son dakika haberler... Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Encümen Toplantısında belediye iş ve işlemlerinin yürümesi için 2 bin 484 tane karar alındığını uyumlu ve işbirliği ile alınan karaların Melikgazi'ye yatırım olarak yansıdığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Encümen Toplantısında belediye iş ve işlemlerinin yürümesi için 2 bin 484 tane karar alındığını uyumlu ve işbirliği ile alınan karaların Melikgazi'ye yatırım olarak yansıdığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nin almış olduğu kararlarla ilçenin önünün açıldığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir yıl daha geride bırakıyoruz. 2020 yılı Melikgazi Belediyesi için dolu dolu geçti. Belediyelerimizin her hafta encümen toplantısı olur ve bu toplantılarda belediyelerin iş ve işlemlerinin yürümesi için gerekli çalışmalara encümen üyeleri ile birlikte karar verilir. Encümen'de özellikle İmar Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kaçak yapılaşmadan, diğer konulara kadar imar ile ilgili ruhsata kadar buradaki konular tartışılır. Dolayısıyla belediyenin iş ve işlemlerinin yürümesi için geniş yelpazede kararlar alıyoruz. Bu konular arasında kentsel dönüşüm var, yardıma muhtaç ailelere yardım var, iaşe dağıtımı ve yakacak dağıtımı olsun, asker maaşları gibi birçok konu var. Şuana kadar da bir yıl içerisinde 48 tane encümen toplantısı gerçekleştirdik. 2484 tane karar almış durumdayız. Sadece bugün aldığımız kararları baktığımızda 69 tane bugün itibariyle karar aldık. Encümen üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kararları alırken komisyonlara havale ediyoruz yerinde incelemeler yapılıyor, kararlar verilmeden önce raporlar hazırlanıyor. Dolayısıyla yoğun mesai harcanan bir çalışma. Ben Melikgazi Belediyemizin almış olduğu kararlarla ilçemizin önünü açtığını düşünüyorum. Güzel çalışmalar yapıyor, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haber... Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Uyum içinde Alınan Kararlar Melikgazi'ye Hizmet Olarak Yansıyor'
Son dakika haber... Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Uyum içinde Alınan Kararlar Melikgazi'ye Hizmet Olarak Yansıyor'
Son dakika haber... Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Uyum içinde Alınan Kararlar Melikgazi'ye Hizmet Olarak Yansıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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