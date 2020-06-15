Son dakika haber: Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı
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Son dakika haber: Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı

Son dakika haberleri: Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Yayla Karakolunu ziyaret edip Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Son dakika haber: Başkan Çerçi Jandarma Teşkilatının 181. yaşını kutladı
15.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:53

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Yayla Karakolunu ziyaret edip Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Jandarma Komutanlığına bağlı Yayla Karakolunu ziyaret etti. Ziyarette Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Muhammed Antepli ve görevi başındaki jandarma personeli ile sohbet eden Başkan Çerçi, jandarma teşkilatının huzur ve güven sağladığını dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, "Huzur ve güvenliğimizi sağlamak için büyük bir fedakarlık ve özveriyle hizmet veren jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu şerefli görevde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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