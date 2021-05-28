Son dakika haber! Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika haber: Başkan Büyükkılıç, Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in Bünyan'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunup, Kur'an-ı Kerim okudu.

Başkan Büyükkılıç, Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in Bünyan'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunup, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pençe - Yıldırım harekatında şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in Bünyan'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, baş sağlığı diledi. Başkan Büyükkılıç, şehidin evinde Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cuma namazını Bünyan Ulu Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Kuzey Irak Kelaspi Dağı Üs Bölgesi'nde şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit aileleri milletimizin baş tacıdır. Şehit ailelerimiz gönlümüzde müstesna bir yere sahiptir, aziz şehitlerimizin bize birer emanetleridir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah şehidimize gani gani rahmet etsin, mekanını cennet eylesin. Kederli ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, taziye ziyaretinde Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı