Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç'tan katlı kavşak müjdesi

Son dakika haberi: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktaya katlı kavşak yapılacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktaya katlı kavşak yapılacağını duyurdu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, şehrin doğu-batı aksındaki en önemli arteri olan Sivas Bulvarı'na alternatif olarak planlanan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Aşık Veysel Bulvarı ile kesiştiği noktada trafik yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Mevcut raylı sistem hattının da bu kavşaktan geçmesinin yoğunluğu artırdığını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burada özellikle sabah ve akşam saatlerde yoğunluğun yüksek seviyelere ulaştığı görülüyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma yürüterek bölgeye en uygun katlı kavşak modelini belirledik. Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki mevcut raylı sistem hattına, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımına başlanması planlanan Talas Anayurt yeni raylı sistem hattı bu kavşakta entegre olacağından, trafik yoğunluğunu hesap ederek geleceğe dönük planlamamızı yaptık."

Büyükkılıç, katlı kavşağa ilişkin ihalenin 26 Ekim Pazartesi günü yapılacağını belirterek, tamamlandığında kesintisiz bir trafik hizmeti sunacak katlı kavşağın Kayseri halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün