Son dakika haber! Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden bir ödül daha aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ankara'nın merkezinde, Başkent Millet Bahçesi'nde 16-21 Kasım tarihlerinde sürecek büyük gençlik festivalinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Festivalde, Büyükşehir Belediyesi hazırladığı stantlarda faaliyetlerini sergileyip, hizmetlerini anlatırken, yöresel lezzetlerini de gençlere sunuyor.

"Tam Bana Göre Festival" adıyla gençlere yönelik gerçekleşen festivalde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere hitap ederek, Türkiye'nin en büyük gücü ve avantajını çocuklar ve gençler olarak gören bir ülke olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Gençlik festivalimizi önümüzdeki yıllarda geliştirerek geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Partimizin kapıları tüm gençlerimize sonuna kadar açıktır. Tüm bakanlıklarımızla, kurumlarımızla sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri için her türlü desteği veriyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda ödül alan belediyelere ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasına 148 AK Belediye, 283 proje ile katılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında dereceye girerek ödül almayı hak kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödül takdiminde Başkan Büyükkılıç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç da, eğitimli, nitelikli, donanımlı, ahlaklı bir nesil için gayret gösterdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden genç dostu belediye ödülünü almıştık. Bir kez daha ödül almanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Gençlerimizin daha donanımlı olmaları için eğitime gereken desteği veriyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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