Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
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Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti

Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan'da şehitliklerde dua etti, Karabağ Zaferi'nin unutulmaması için ele geçirilen askeri araç ve ganimetlerin sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nı da ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan'da şehitliklerde dua etti, Karabağ Zaferi'nin unutulmaması için ele geçirilen askeri araç ve ganimetlerin sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nı da ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret ederek, kahraman şehitlerin ruhuna dua edip, mezarlarına karanfil bıraktı. Büyükkılıç, Karabağ Zaferi'nin unutulmaması için ele geçirilen askeri araç ve ganimetlerin sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nı da gezdi. Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti. Tüm şehitler için dua eden Büyükkılıç, "Tek Millet İki Devlet" olarak Türk ve Azerbaycan kardeşliğinin önemini vurguladı. Şehit Mehmetçiklerin anısına dikilen anıtı da ziyaret ederek, karanfil bırakan Başkan Büyükkılıç, "25 Mayıs-17 Kasım 1918 tarihleri arasında Kafkas Harekatı'nda Türk Kafkas ordusu Bakü'ye girerek, Azerbaycan'ı, Karabağ ve Dağıstan'ı düşman işgalinden kurtarmış, kahraman Mehmetçik Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna Azeri kardeşleri ile omuz omuza savaşmış, bu uğurda bin 130 şehit vermiştir. Şehitlerimiz Azerbaycan'ın birçok yerinde isimsiz mezarlarda ikinci vatanlarında yatıyorlar. İki devlet, bir millet olmaya devam edeceğiz. Ruhları şad olsun" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan halkına ve devletine kendi şehitleri gibi Türk şehitlerine sahip çıktıkları için teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da şehitlik ziyaretinde yer aldı.

Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Karabağ Zaferi'nin unutulmaması için ele geçirilen askeri araç ve ganimetlerin sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nı da gezdi. 150'ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizatın yer aldığı parkı gezen Büyükkılıç, "Karabağ Azerbaycan'ındır, Karabağ Türklerindir. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız, Azerbaycan ve Türk Bayrağı Karabağ'da dalgalanmaya devam edecektir" dedi. Başkan Büyükkılıç burada öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, gezide Büyükkılıç'a, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. - KAYSERİ

Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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