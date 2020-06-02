Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç, 2020 yılı yatırım toplantılarına devam ediyor
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Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç, 2020 yılı yatırım toplantılarına devam ediyor

Son dakika haberleri: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları ve alt yapı kuruluşu olan KASKİ'nin 2020 yılında yapacakları yatırımlara ilişkin toplantılarını sürdürüyor.

Son dakika haber... Başkan Büyükkılıç, 2020 yılı yatırım toplantılarına devam ediyor
02.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:59

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları ve alt yapı kuruluşu olan KASKİ'nin 2020 yılında yapacakları yatırımlara ilişkin toplantılarını sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda "Hiçbir mazerete sığınmadan önümüzdeki dönemde Kayserimizi daha da yaşanılabilir, konforlu, güvenli ve huzurlu bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, KASKİ Genel Müdürü ve ilgili daire başkanları katıldı. Yatırımlarla ilgili bir araya geldiklerini ve yapılacak yatırımları detaylarıyla ele aldıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Covid - 19 salgınında bir süreç yaşandığını ancak bu süreçte, dayanışma içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen bütün görevleri yaptığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin 2020 yılında yapılacak olan yatırımlarla ilgili projelerin hazırlıklarını gözden geçiriyor. Uygulama açısından değerlendirmeye çalışıyoruz. Elbette bir korona süreci yaşandı. Hayat devam ediyor. İnsanların bizlerdeki beklentileri devam ediyor. Biz de bu anlayış içerisinde çalışmaları hem hazırlamak, hem de uygulamak açısından gece demeden, gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, yaklaşık on yıldır kullanılan ve yıpranma sürecine giren asfaltlarla ilgili çalışmaları tüm bölgeler de tamamladıklarını dile getirdi. KASKİ'nin de yapılması gereken çalışmaları tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Hiçbir mazerete sığınmadan önümüzdeki dönemde Kayseri'mizi daha da yaşanılabilir daha konforlu ve güvenli, huzurlu bir şekilde olması için çalışmalarımızı sürdürdük. Gayretli, çalışkan, deneyimli Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin ve KASKİ'miz de çalışan arkadaşlarımıza ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız hizmetler yaparız. Ramazan Bayramımızı geri de bıraktık. Kurban Bayramına da inşallah sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kavuşuruz" dedi.

Yeni dönemde Maske, mesafe ve temizliğin çok önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Büyükkkılıç," "MMT" bu işin olmazsa olmazı. Bu süreçte hepimizin uyacağı çalışmalar sürdüreceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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