Son dakika haber... Başkan Bozdağan'dan polislere sürpriz ziyaret
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Son dakika haber... Başkan Bozdağan'dan polislere sürpriz ziyaret

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Son dakika haber... Başkan Bozdağan'dan polislere sürpriz ziyaret

Son dakika haber: Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, polis kontrol noktalarını ve ilçedeki polis merkezlerini ziyaret ederek, görevi başındaki personelin 'Polis Haftası'nı kutladı.

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, polis kontrol noktalarını ve ilçedeki polis merkezlerini ziyaret ederek, görevi başındaki personelin 'Polis Haftası'nı kutladı.

Sürpriz ziyaretleri sırasında polis memurlarıyla sohbet ederek, görevlerinde kolaylıklar dileyen Bozdoğan, ayrıca Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma törenine de katılarak, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile emniyet mensuplarının gününü kutladı.

Belediye olarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ile her koşulda koordineli ve uyumlu bir şekilde halkın sağlığı ve huzuru için çalıştıklarını kaydeden Bozdoğan, "Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına fedakarca ve vazife bilinci içerisinde terörle mücadelede ortaya koyduğu başarılarıyla hepimizi gururlandıran Türk polisi, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Ülkemiz üzerinde etkisini sürdüren ve insanların sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınıyla mücadele de aktif rol alan emniyet teşkilatı ile aynı hassasiyet içerisinde yardımlaşarak görev yapıyoruz. Kentimizin huzur ve güvenliği kadar sağlığının da önemli olduğu bilinci ile polislerimizin bu hassas dönemde karantina sürecinde bulunan vatandaşların evlerinde kontrol etmelerine yardımcı olmak için polis ve sağlık ekiplerine araç ve personel desteği sağlıyoruz. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak ve kamu düzenini sağlamak için 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin '10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. Görevleri başında şehit düşen polislerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere sağlıklı günler diliyorum" dedi. - MERSİN

Son dakika haber... Başkan Bozdağan'dan polislere sürpriz ziyaret
Son dakika haber... Başkan Bozdağan'dan polislere sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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