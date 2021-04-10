Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.

Kaza dün gece saatlerinde Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gümüşdere köyünde meydana gelen yangına müdahale etmek için yolan çıkan itfaiye erleri buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada itfaiye aracı içerisinde bulunan 5 itfaiye eri yaralandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tedavileri süren itfaiye erlerini hastanede ziyaret etti. Başkan Bilgin kazada yaralanan itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - SİVAS

Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti
Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Diego Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:07:12. #1.14#
title