Son dakika haber... Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.

Kaza dün gece saatlerinde Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gümüşdere köyünde meydana gelen yangına müdahale etmek için yolan çıkan itfaiye erleri buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada itfaiye aracı içerisinde bulunan 5 itfaiye eri yaralandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tedavileri süren itfaiye erlerini hastanede ziyaret etti. Başkan Bilgin kazada yaralanan itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı